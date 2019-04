Facebook

Angelika Janko-Tschekon (49) ist seit ihrem ersten Erste-Hilfe-Kurs mit Begeisterung dabei © Sandra Zarfl

"Die Freude am Helfen und die Kameradschaft im Team ist das, was mir selbst nach all den Jahren noch Spaß macht“, sagt Angelika Janko-Tschekon, die bereits seit 1987 aktives Mitglied im Roten Kreuz ist. Von den Ehrenamtlichen werden dort in der Regel Zwölf-Stunden Tage geleistet. „Es ist eine tolle Freizeitbeschäftigung für mich, in der ich anderen helfen kann“, sagt Janko-Tschekon bescheiden. Seit einem Erste-Hilfe-Kurs als Gymnasiastin begeistert die 49-Jährige das Thema.