Statt einer Million kostet Umgestaltung des Hohen Platzes in Wolfsberg 273.500 Euro mehr. Im Gemeinderat wurde Mittwochabend heftig diskutiert.

Anfang März wurden die Bauarbeiten am Hohen Platz fortgesetzt, Anfang September soll alles fertig sein © Markus Traussnig

Rund eine Million Euro war für die Generalsanierung des Hohen Platzes in Wolfsberg veranschlagt: Für die Erneuerung der Leitungsinfrastruktur (Wasser, Kanal, Strom, Glasfaser) sowie für die Oberflächengestaltung. Nun wird das Vorhaben wesentlich teurer – und zwar um rund ein Viertel. Das sorgte für hitzige Diskussionen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Letztlich wurde der aus Rücklagen finanzierte „Mehrbedarf von 273.500 Euro“ mehrheitlich gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen.

