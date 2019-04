Manfred Probst Künstler gestaltete einen Kreuzweg in St. Stefan

Künstler Manfred Probst hat in der Pfarrkirche in St. Stefan einen neuen Kreuzweg gestaltet. Am Freitag wird er gesegnet.

Manfred Probst mit einem Bild für den Kreuzweg © Josef Emhofer

Kreuzwege haben an sich schon eine mystische Ausstrahlung: ob tief in Farbe getaucht und von großer Aussagekraft oder schlicht und einfach, dafür aber zu Herzen gehend. Ein solches künstlerisches Kleinod schmückt jetzt die Pfarrkirche in St. Stefan, wo der heimische Künstler Manfred Probst eine bildnerische Visitenkarte hinterließ. Die 14 Kreuzwegstationen sprechen eine klare Sprache: Sie knüpfen an die Historie an, halten uns aber auch sozialkritisch den Spiegel vor. Die Leidensgeschichte lässt sich durch die Darstellung konkreter Linien gut nachvollziehen.