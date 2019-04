Bei zwei Informationsveranstaltungen konnten sich Interessierte über das berufsbegleitenden Studium „Systems Engineering“ am PMS Technikum Lavanttal informiert. PMS-Geschäftsführer wollen auch Gründergaragen bereitstellen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Franz Grünwald (PMS), Christoph Ungermanns, Studiengangsleiter Wolfgang Werth, Alfred Krobath (PMS) und Thomas Walzl (AMS) © Privat

Mit zwei Veranstaltungen in der Wirtschaftskammer Wolfsberg und bei der Firma PMS wurden Interessierte aus der Region über die Möglichkeit des berufsbegleitenden Studiums „Systems Engineering“ am PMS Technikum Lavanttal informiert. Studiengangsleiter Wolfgang Werth informierte über Inhalte, Ablauf und Rahmenbedingungen des Studiums. Die beiden PMS-Geschäftsführer Alfred Krobath und Franz Grünwald gaben Einblicke in die Gesamtphilosophie von PMS und des entstehenden Technikums.