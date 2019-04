Facebook

Von links: Peter Schark, Karl Heinz Smole und Dieter Rabensteiner in der Glasfaser-Verteilstation in der Sajovitz-Siedlung © Stadtpresse

Ideale Voraussetzung für „Schnelles Internet“, also Datenübermittlung in hoher Bandbreite für Videos, TV etc., ist die Anbindung an ein Glasfasernetz, das hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und stabilen Datenverkehr bietet.