In den Räumlichkeiten des ehemaligen "C&A" am Weiher ist ein neues Geschäft eingezogen. Und zwar die "Trachten-Modemanufaktur Kaiser Franz Josef".

Margit Pachteu mit ihrem Sohn Marcel Pachteu-Petz im neuen Trachtengeschäft am Weiher © Bettina Friedl

Am Donnerstag hat Margit Pachteu ihr neues Trachtengeschäft „Trachten-Modemanufaktur Kaiser Franz Josef“ eröffnet – und zwar in den ehemaligen Räumlichkeiten der Modekette „C&A“ am Weiher. Ihr Geschäft „Lavanttaler Trachtenmode“ im Gasthof Torwirt in der Innenstadt bleibt weiterhin bestehen. „Wir haben auf 350 Quadratmetern im Erdgeschoß Trachtenmode für Damen, Herren und Kinder“, erklärt Pachteu, die heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum der Selbstständigkeit feiert. Außerdem im Sortiment: Schuhe, Taschen und Accessoires, von Tüchern bis hin zu Schmuck.

