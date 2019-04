Das Chinarestaurant "Asia" in St. Stefan wurde von einer neuen Pächterin übernommen. Das Mittagsbuffet gibt es weiterhin.

Weiping Wang, Hongmin Zhon, Yuang Yuang Zhon, Weizhen Hollauf-Yang, Chin Kuolai (von links) © Sandra Zarfl

Seit dem 1. April ist das Chinarestaurant „Asia“ in St. Stefan in neuer Hand. Über 20 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie bringt die neue Pächterin Weiping Wang mit. „Es wird die gewohnt gute Qualität der Speisen zu den gleichen Preisen bei uns geben“, informiert die gebürtige Chinesin aus der Provinz Zhejiang.