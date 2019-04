Alexander Schwab (36) aus Mettersdorf steht derzeit als Bräutigam Bill auf der Bühne des ORF-Theaters in Klagenfurt. Künftig will er sich wieder mehr den Schauspielbühnen im Lavanttal widmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Schwab spielt in Klagenfurt die Rolle des Bräutigams Bill © GERNOT GLEISS

Er war ein braver, netter Mann, der sich eigentlich nichts zu Schulden kommen ließ. Bis er am Morgen seines Hochzeitstages plötzlich neben einer fremden Frau aufwacht und nicht weiß warum – und seine zukünftige Ehefrau steht bereits vor der Türe. In diesem hochrasanten und komödiantischen Bühnen-Wirrwarr befindet sich derzeit der Lavanttaler Alexander Schwab, der für das ORF-Theater als Bräutigam Bill auf der Bühne in Klagenfurt steht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.