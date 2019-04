Facebook

Von links: Christoph Gerak (hinten), Andreas Leopold und Stadtrat Christian Stückler © Markus Traussnig

Die Bezirksalarm- und Warnzentrale (BAWZ) in Wolfsberg ist ein unverzichtbarer Bestandteil bei Großschadensereignissen. Dort kommt im Falle des Falles der Bezirkskrisenstab unter der Führung des Bezirkshauptmannes zusammen, um alle wichtigen Entscheidungen für den Katastropheneinsatz treffen zu können. Und das bedeutet auch, die Koordination sämtlicher Einsätze zu übernehmen.

Bisher war die BAWZ in einem kleinen Raum oberhalb der Garage des Feuerwehrrüsthauses Wolfsberg untergebracht. Um nun aber mehr Platz zur Verfügung zu haben, wird die Alarmzentrale vergrößert und somit auch verlegt. Die technische Ausrüstung samt Funkeinrichtungen, Telefonkomponente und Einsatzleitsystem bleibt zwar gleich, wird sich dann aber in den neu adaptierten Räumlichkeiten samt separatem Eingang zum Rüsthaus befinden. Hinzu kommt außerdem ein Besprechungsraum, in dem der Krisenstab zusammentreffen kann. „Das hatten wir bisher nicht. Je nach Größe des Bezirkskrisenstabes, die vom jeweiligen Ereignis abhängt und vom Bezirkshauptmann bestellt wird, kann es sonst sehr eng werden“, sagt Christoph Gerak, Kommandant der Feuerwehr Wolfsberg.

Daten und Fakten Derzeit erfolgt in Kärnten eine Umrüstung der Bezirksalarm- und Warnzentralen. Laut Katastrophenschutzlandesrat Daniel Fellner soll es für die BAWZ Laptop-Lösungen geben, die für zusätzliche Flexibilität sorgen. Im Rahmen eines neuen Leitstellenverbundes der Landesalarm- und Warnzentrale Klagenfurt soll dann die Annahme des Notrufes 122 nur noch zentral über diese erfolgen.

Derzeit werden die Räume baulich adaptiert. Die Kosten von 18.000 Euro übernimmt die Stadtgemeinde Wolfsberg. „Wir treffen jetzt alle Vorkehrungen, damit wir vorbereitet sind, wenn seitens der Landesalarm- und Warnzentrale dann Wolfsberg an der Reihe ist, was die Umrüstung aller BAWZ in Kärnten betrifft“, sagt FeuerwehrstadtratZuletzt musste die BAWZ aktiviert werden, als im vergangenen Sommer diedas Lavanttal in Atem hielten. Auch große Einsatzübungen wie etwa „Combined Success“ oder Abschnittsübungen werden über die Bezirksalarm- und Warnzentrale abgewickelt sowie die wöchentliche Sirenenprobe am Samstag und die Überprüfung der Personenrufempfänger. „Die BAWZ ist eine sinnvolle Einrichtung, da sie die Einsatzabwicklung sehr erleichtert. Es sind Leute vor Ort, die über die nötigen Ortskenntnisse verfügen und so die Gegebenheiten gut kennen. Das hilft sehr“, sagt Gerak.