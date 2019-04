Simon Leschirnig-Reichel geht ab 1. Juli in Pension. Neue Direktorin wird seine Frau Ines, die bereits 32 Jahre an der Schule unterrichtet hat.

Momentan besuchen 640 Schüler das Stiftsgymnasium St. Paul, ab Herbst gibt es eine neue Direktorin © PRIVAT

Vor knapp einem Jahr gingen im Stiftsgymnasium St. Paul die Wogen hoch, als bekannt wurde, dass Pater Thomas überraschend als Direktor gehen muss. „Die Gründe für den Wechsel sind interner Natur und schmälern in keiner Weise die Verdienste, die sich Pater Thomas in den vergangenen sieben Jahren als Direktor unserer Schule gemacht hat“, hieß es im Elternbrief, den Pater Maximilian Krenn als Administrator des Benediktinerstiftes unterzeichnet hatte. Pater Thomas durfte damals keine Stellungnahme abgeben. Er nimmt gerade ein Jahr Sabbatical, also Sonderurlaub.

