Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Gegenverkehrsbereich gilt Tempo 80 © KLZ/Hubert Budai

Mit teils massiven Behinderungen müssen Autofahrer ab Dienstag, auf der Südautobahn zwischen Wolfsberg Süd und Wolfsberg Nord rechnen. Es steht die Sanierung des fünf Kilometer langen Abschnittes, der seit 33 Jahren in Betrieb ist, an. Die Bauarbeiten auf beiden Richtungsfahrbahnen sind laut Asfinag in zwei Phasen unterteilt, wobei es in den Sommermonaten zu keinen Einschränkungen auf der Hauptfahrbahn kommen wird.