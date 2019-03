Zwölf Kinder haben Platz in betrieblicher Tagesstätte der Mondi Frantschach. Eine AVS-Tagesmutter übernimmt die Betreuung. Die Tagesstätte wird in einem begrenzten Umfang auch für externe Kinder geöffnet.

Standortverantwortliche Hermine Joham, Mondi-Chef Gottfried Joham, Klaus Abraham (AVS), Tagesmutter Sylvia Schatz, Elisabeth Wuggenig und Oliver Findenig (Mondi) und Iris Raunig vom Land © Mondi

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für erwerbstätige Eltern eine große Herausforderung und gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Dessen ist sich auch die Papier- und Zellstofffabrik Mondi Frantschach bewusst, die zum globalen Verpackungs- und Papierhersteller Mondi Group gehört. Das Unternehmen investiert daher in eine Kinderbetreuung mit Tagesmüttern und ist damit Vorreiter in Kärnten. Ab 1. April werden Kinder von 0 bis 6 Jahren von 7 bis 14 Uhr betreut.