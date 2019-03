Facebook

Michael Nößler verabschiedet sich nach 46 Dienstjahren in den Ruhestand © KLZ

Einmal Polizist, immer Polizist. Das trifft auf Michael Nößler zu, war dies doch bereits von Kindesbeinen an sein Berufswunsch. „Ich stamme aus einer Gendarmerie-Familie, das hat mich sehr geprägt“, erinnert sich Nößler. Denn das Wichtigste, erklärt der Chefinspektor, der mit 1. April nach 46 Dienstjahren in den Ruhestand treten wird, sei die Freude am Beruf: „Ich habe meinen Dienst an jedem einzelnen Tag gerne ausgeübt.“ Und diese Freude zum Beruf zeichnete auch seine Arbeit aus. Für seine langjährige, ausgezeichnete Dienstverrichtung wurde er nämlich kürzlich mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.