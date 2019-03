Facebook

Die Obstbauern Dietmar und Johanna Kainz in ihrem Marillengarten © Zarfl

Es scheint keine Ruhe beim Obstbau Kainz in Gemmersdorf einzukehren. Nun sorgt ein offener Brief der Bienenzüchter und Anrainer der Obstplantagen in Gemmersdorf und Farrach für Furore. Die Forderung: eine Anpassung der Spritztechnik. „Bis dato kommt bei Obstbau Kainz eine Technik zum Einsatz, welche nicht konform mit den Spalierobstreihen ist“, so die Anrainer. Verlangt wird der Einsatz „modernster, optimierter Technik“, dass keine Spritzmittelausbringung bei offener Blüte erfolgt sowie eine Absprache mit den Bienenzüchtern, wann welche Mittel ausgebracht werden.