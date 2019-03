Seit 2013 backt Alexander Hartl gewerblich im kleinen Stil. Am Samstag, den 30. März eröffnet er seine eigene Bäckerei samt Café mitten in Lavamünd.

Alexander Hartl eröffnet morgen seine Bäckerei in Lavamünd © Josef Emhofer

In die ehemalige Ordination des Allgemeinmediziners Arnulf Vorauer gegenüber der Feuerwehr in Lavamünd ist neues Leben eingezogen. Nach viermonatigem Umbau wird Bäckermeister Alexander Hartl morgen das „Markt Bäckerei Cafe“ eröffnen. Augenmerk werde auf das althergebrachte Bäckerhandwerk gelegt und Produkte aus eigenen, reinen Natursauerteig verkauft. „Das Gebäck braucht Zeit, um zu ruhen und um die Aromastoffe vollkommen reifen zu lassen. Darauf achten wir besonders“, sagt Hartl. Auf Zusatzmittelstoffe werde so gut wie möglich verzichtet. Auch Roggen und Dinkel werde speziell mit der hauseigenen Mühle gemahlen. Im Sortiment erhältlich werden unter anderem Köstlichkeiten wie Ciabatta oder Kohl-Speck-Brot sein. „Der Sonntag ist bei uns Dinkeltag“, so Hartl, der immer wieder gerne neue Sachen ausprobiert.