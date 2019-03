St. Andrä"NKD" zog von Innenstadt ins Fachmarktzentrum

Facebook

Vor rund zwei Wochen hat die St. Andräer Filiale des Textildiskonters „NKD“ im Zentrum gegenüber dem Rathaus seine Pforten geschlossen. Am 28. März um 8 Uhr wird nun im Fachmarktzentrum in Burgstall zwischen der Drogerie „dm“ und dem Diskonter „KiK“ neu eröffnet. Und zwar in den Räumlichkeiten, in denen bis zum Sommer die „Fussl Modestraße“ einquartiert war.