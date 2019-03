Die Tunnel Bettlerkreuz und Kreuzergegend auf der Südautobahn sind wieder für den Verkehr freigegeben. Am Montag folgt der Gräberntunnel.

Der Tunnel Kreuzergegend hat in den letzten Monaten ein Sicherheits-Update erhalten © Asfinag

Mit heutigem Tag sind zwei Tunnel auf der A2-Südautobahn wieder völlig uneingeschränkt befahrbar: In nur knapp 16 Monaten Bauzeit erhielten die Tunnel Bettlerkreuz (350 Meter) und Kreuzergegend (600 Meter) ein umfangreiches Sicherheits-Update. So wurden unter anderem neue Fluchtwege errichtet und der bauliche Brandschutz, Feuerlöschnischen, Notrufnischen, Video- und Funkanlage sowie die Fahrbahn erneuert. Die Asfinag investierte in diese Verbesserungen 20 Millionen Euro.