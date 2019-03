Facebook

Sechs Kälber sind auf einem Kärntner Bauernhof im Bezirk Wolfsberg verendet (Symbolfoto) © AP

Einen grausigen Fund machten Polizisten - wie erst jetzt bekannt wurde - am 12. März auf einem landwirtschaftlichen Grundstück eines 23-jährigen Mannes im Bezirk Wolfsberg: In einer lose abgestellten Traktorkippschaufel entdeckten sie vier tote Kälber, zwei weitere in einer Baracke.