© photo 5000 - Fotolia

Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein 15-Jähriger bei einem Unfall auf einer Gemeindestraße bei St. Andrä. Er dürfte mit seinem Moped die Stopptafel bei einer Kreuzung übersehen haben. So kam es zu einer Kollision mit einer Autolenkerin (24). An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Wolfsberg gebracht.