Dramatischer Zwischenfall bei Holzbringungsarbeiten im Lavanttal. Riesiger Stein löste sich und landete in einem Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Unfall in Frantschach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Weichselbraun

Bei Holzarbeiten in der Gemeinde Frantschach – St. Gertraud kam es am Mittwoch Vormittag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Im steilen und felsigen Gelände löste sich oberhalb eines Wohnhauses in rund 1,5 mal 1 Meter großer Stein aus dem Erdreich. Der Stein kam auf dem steilen Gelände ins Rollen und durchschlug nach rund 100 Metern die Außenwand des zum Wohnhaus angebauten Wintergartens.