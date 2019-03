In Wolfsberg wurde in der Nacht auf Samstag in zwei Schulgebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld aus Büros und Klassenräumen.

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in zwei Schulen eingestiegen sind (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

In der Nacht auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in zwei Schulgebäude in Wolfsberg ein. Sie brachen zahlreiche Klassenzimmer und Büros auf, durchwühlten diese und stahlen Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.