Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Offner ist der Geschäftsführer des Wolfsberger Familienunternehmens © Bettina Friedl

Am Donnerstag sind die Bagger in Wiesenau bei Bad St. Leonhard angerollt. Die Johann Offner Unternehmensgruppe aus Wolfsberg errichtet auf dem Areal der ehemaligen RZ Holzindustrie ein neues Werk für kreuzweise verleimtes Brettsperrholz (KLH), das für Bauten in aller Welt verwendet wird. Das alte Sägewerk wurde dem Erdboden gleichgemacht, „entstehen wird eine Hightech-Holzproduktion“, so Johann Offner, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.