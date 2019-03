Facebook

Der einstige C&A am Weiher steht seit Jahren leer. Bald eröffnet die „Trachten-Modemanufaktur Kaiser Franz Josef“ © Bettina Friedl

Vor einem Monat wurde das beliebte Café „Marco Polo“ in der Nähe des Weihers in Wolfsberg von den Italienern Massimo Maguolo und Walter Sandrin übernommen. Seitdem heißt die Cafeteria-Gelateria „Tiffany“. „Je nachdem, wie sich die Nachfrage nach unseren Imbissen entwickelt, überlegen wir, auch das angrenzende leer stehende Geschäft zu übernehmen und eine Trattoria daraus zu machen“, verrät Maguolo. Die 550 Quadratmeter großen angrenzenden Räume, in denen früher das Geschäft „Schlag zu“ einquartiert war, stehen seit Monaten leer.

