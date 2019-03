Facebook

Der junge Landwirt Hannes Haßler vulgo Binder aus Altendorf mit seinem selbst produzierten Kürbiskernöl © KK/Privat

Das „schwarze Gold“ fließt nun auch in St. Michael. Hannes Haßler, preisgekrönter Teilnehmer im Beetpflug, produziert an seinem Hof das Kürbiskernöl „St. Michöl“. „Aus den Kürbissen der Sorte ,Rustikal’ pressen wir ein hochwertiges hundertprozentig reines Kürbiskernöl“, informiert Haßler. Auf die Idee ist der junge Landwirt durch regionale Nachhaltigkeit gekommen. „Wir wollten etwas für das Tal produzieren und ackerbaulich hat der Kürbis gut in die Fruchtfolge gepasst“, erklärt Haßler.