Günther Knobloch und Jürgen Rausch belegten in ihrem Skoda R5 bei der Rebenland-Rallye den dritten Gesamtrang © KK/Harald Illmer

Vor der am 5. und 6. April stattfindenden „42. Internationalen Weinberger Holz Lavanttal-Rallye“ kam für den Wolfsberger Lokalmatador Jürgen Rausch ein Stockerlplatz bei der Rebenland-Rallye am Wochenende heraus. Der erfahrene Beifahrer dirigierte seinen Grazer Piloten Günther Knobloch im Skoda Fabia R5 auf den dritten Gesamtrang. Zumal das Erfolgsduo erstmals in einem der ultraschnellen R5 Autos rennmäßig unterwegs war, ist diese Leistung sehr hoch einzustufen. „Jetzt freuen wir uns auf das Lavanttal und unsere Fans“, sagt Rausch. Günther Lichtenegger belegte im Rebenland in einem R5 Citroen C3 Gesamtrang elf.