Spaß haben die Preitenegger Kindergartenkinder in der Bauecke. Im Bild mit Erzieherin Daniela Feimuth © Sandra Zarfl

In der höchst gelegenen Gemeinde im Tal steht in diesem Jahr ein Großprojekt an: Das Bildungszentrum wird realisiert. Ein vollkommener Umbau des Volksschulgebäudes steht an. „Das oberste Stockwerk wird abgetragen und innen wird alles komplett umgekrempelt“, informiert Bürgermeister Franz Kogler (ÖVP). Volksschule, Kindergarten, Musikschule und Turnsaal werden neu gestaltet.