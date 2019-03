Löscheinsatz im Lavanttal Baum stürzte auf Stromleitung und fing Feuer

Facebook

Die Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle © FF Preitenegg

Am Mittwoch gegen 6.20 Uhr stürzte in Unterauerling in der Gemeinde Preitenegg ein Baum auf eine dort vorbeiführende Hochspannungsleitung. Aufgrund des dadurch entstandenen Kurzschlusses entzündete sich das trockene Gras der darunter befindlichen Trasse. Das Feuer breitete sich rund 50 Meter in Richtung des Hochwaldes aus und entzündete mehrere größere Bäume.