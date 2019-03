Verkehrsbehinderung in der der Schoßbachstraße in der Wolfsberger Innenstadt.

Dieser Teilbereich der Schoßbachstraße wurde vor Kurzem gesperrt © Martina Schmerlaib

Einigen aufmerksamen Autofahrern ist sicher bereits die Teilsperre in der Schoßbachstraße kurz nach dem Getreidemarkt in Wolfsberg aufgefallen. Der Grund laut Auskunft der Stadtgemeinde: Gesteinsbrocken haben sich von der alten Mauer, die direkt an die Straße angrenzt, gelöst.

Aus Sicherheitsgründen ließ die Stadtgemeinde Wolfsberg den Teilbereich nun sperren. „Wir haben die Eigentümerin bereits beauftragt, bis 18. März ein Statik-Gutachen vorzulegen. Wenn die Mauer von einem Experten beurteilt wurde, werden wir sehen, wie es damit weitergeht und ob sie noch saniert werden kann“, sagt Verkehrsstadtrat Josef Steinkellner (ÖVP). Sonst müsse die alte Steinmauer wohl abgetragen werden.

