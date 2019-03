Die Lavanttaler Gemeinden haben in den letzten Jahren um- und zugebaut. Ein paar Projekte sind aber nach wie vor offen.

In Bad St. Leonhard ist noch nicht alles barrierefrei © Helmuth Weichselbraun

Vor 13 Jahren trat das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft (siehe rechts). Seither wurde in den Lavanttaler Gemeinden einiges bewirkt, um die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden zu gewährleisten. Ihre „Hausaufgaben“ erfüllt hat etwa St. Andrä. „Unser neues Rathaus ist komplett barrierefrei. Nicht nur für Menschen im Rollstuhl, sondern auch für Hörgeschädigte oder Blinde. Wir haben auch viele Gehsteige abgeflacht und die Basilika ist nun ebenfalls barrierefrei erreichbar“, freut sich Bürgermeister Peter Stauber.

