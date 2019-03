Die junge Zahnärztin Nina Gräfling tritt die Nachfolge von Gloria Grillitsch in St. Stefan an. Am 13. April gibt es für alle Interessierten einen Tag der offenen Tür in der Praxis.

Nina Gräfling ist die Nachfolgerin von Zahnärztin Gloria Grillitsch in St. Stefan © KK/Privat

Nach 35 Jahren legt Gloria Grillitsch, Fachärztin für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, ihre Ordination in St. Stefan ab April in jüngere Hände. Ihre Nachfolgerin Nina Gräfling wird Gloria Grillitsch bis Ende März zu den gewohnten Ordinationszeiten vertreten und ab April die Kassenplanstelle von ihr übernehmen.

Die junge Zahnärztin wird am 13. April von 10 bis 14 Uhr alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür in ihre Praxis laden. Geöffnet hat die Ordination montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags und freitags nachmittags zusätzlich noch von 14 bis 18 Uhr. Erreichbar ist die Zahnarztpraxis in der Hauptstraße 19 in St. Stefan unter der Telefonnummer (0 43 52) 512 73-14.