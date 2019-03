Jakob Mokoru will damit mehr Bewusstsein schaffen, wie viel Zeit wir mit digitalen Medien verbringen.

Jakob Marinus Mokoru und Clemens Klösch werfen ihr Handy symbolisch in den Papierkorb © SCHMERLAIB

Süßigkeitenfasten, Autofasten, Alkoholfasten – wer kennt die Vorsätze nicht, die man sich für die 40-tägige Fastenzeit vorgenommen hat? Jakob Marinus Mokoru, Ständiger Diakon und Leiter des Jugendzentrums „Avalon“ in Wolfsberg, will aber etwas Neues ausprobieren: Er will erstmals ein sogenanntes „Digitalfasten“ anbieten.

