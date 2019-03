Facebook

Michaela und Gerhard Preissegger im neuen Miele-Center © PRIVAT

Ende November wurde das seit 2013 bestehende Miele-Fachgeschäft des Unternehmens Preissegger in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg umzugsbedingt geschlossen. „Nach einer intensiven Planungsphase sind wir zu dem Entschluss gekommen, den damaligen Standort aufzugeben und unsere weiteren unternehmerischen Vorhaben an einem neuen Standort weiterzuführen“, hieß es damals vom Geschäftsführer Gerhard Preissegger. In den vergangenen Monaten wurde auf Hochtouren am neuen Standort im Süden der Stadt gewerkelt.