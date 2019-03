Facebook

Rund die Hälfte der Frauen geht zurück zu ihrem Peiniger © APA/HANS KLAUS TECHT

Seit 18 Jahren bietet das Lavanttaler Frauenhaus Hilfe bei Gewalt. Egal ob körperlicher oder seelischer Natur. Anlässlich des internationalen Frauentages am Freitag zieht das Frauenhaus Bilanz über das Vorjahr. Den Vorstandsvorsitzenden Irmgard Pogatschnigg und Gertrude Haßler geht es darum, Frauen zu sensibilisieren. „Heuer sind in Österreich bereits sechs Frauen ums Leben gekommen, die in einer Gewaltbeziehung gelebt haben“, sagt Pogatschnigg. Haßler fügt hinzu: „Daher ist es wichtig, dass sich Frauen frühzeitig an eine Institution wenden.“ Das Frauenhaus ist rund um die Uhr unter (0 43 52) 36 929 erreichbar.

