Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Lisa Steinthaler

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 13.30 Uhr in Lavamünd. Drei Rennradfahrer waren auf einem Geh- und Radweg neben der Lavamünder Straße in Richtung Slowenien unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt spazierte dort, am Ende des Ortsgebietes, auch ein 90-jähriger Pensionist aus Lavamünd. Zwei der Männer fuhren bei dem 90-Jährigen vorbei. Als der dritte Radfahrer (68) bei dem Pensionisten vorbeiradelte, machte der einige Schritte seitlich nach rechts und stieß den Radfahrer nieder.