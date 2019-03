Fulminanter Start ins Faschingsfinale! In Wolfsberg, St. Andrä, Bad St. Leonhard und in St. Margarethen gingen gestern unter großer Beteiligung die ersten großen Faschingsumzüge über die Bühne.

Endlich einmal ordentlich Lego spielen! Wolfsberg stand am Samstag im Narrenfieber © SANDRA ZARFL

Richtiggehend außer Rand und Band geriet am Samstag die Lavanttaler Bezirksstadt. Ob „Babys on Tour“ oder „Lego Manderl“ – durch die ganze Innenstadt zogen ganze 38 Narrengruppen mit ihren kreativ dekorierten Wagen. Tausende Schaulustige waren dabei. Für die Organisation zeichnete der Tourismusverband unterdessen Leiter Reinhard Steinbauer und das Stadtmarketing mit Leiterin Eva Schatz verantwortlich. Den musikalischen Auftakt startete die „Joker Rock&Roll Band“ um 10.30 Uhr am Weiherplatz. Die „Lei Los’n Faschingsrunde“ führte im Anschluss an den Festumzug die Prämierung durch. Es gab 15 Einzelpreise in den verschiedensten Kategorien. „Die Krieger des Nordens“ von Birgit Schüsslers „La Biosthetique“ mit handgefertigten Kostümen wurden Erste bei der Prämierung.