Amüsierten sich: Hans Köstinger, Peter Kaiser, Michael Sabath © KLZ/Markus Traussnig

Der Zogglhof in St. Paul, das Kompetenzzentrum des Vereins "Mostbarkeiten", war am Freitag die Bühne für die 13. Apfelweinverkostung der Kleinen Zeitung und des Vereins "Mostbarkeiten" mit Obmann Hans Köstinger an der Spitze. Mehr als hundert geladene Gäste - unter ihnen auch Landeshauptmann Peter Kaiser - waren der Einladung zu einem kulinarischen Nachmittag gefolgt. Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur traf sich zum Verkosten der Apfelweine, zum Genuss regionaler Spezialitäten und zum zwanglosen Plausch in gemütlicher Umgebung.