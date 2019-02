Die Firma PMS in Wolkersdorf investiert 11,5 Millionen Euro und schafft 80 Arbeitsplätze. Geschäftsführer Franz Grünwald und Alfred Krobath über ihre Pläne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Firma PMS produziert Schaltanlagen für ihre Kunden, in erster Linie für große Industriekunden © KK/PMS

Am Montag war der Spatenstich für einen Neubau am PMS-Areal. Was genau ist geplant?

FRANZ GRÜNWALD: Wir errichten die modernste Schaltanlagenfertigung Österreichs und sichern damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Zukunft nachhaltig. Unser Ziel ist es, im Fertigungs- und im administrativen Bereich Vorreiter zu sein. Digitalisierung und Vernetzung mit Kunden und Lieferanten spielen ebenso eine Rolle wie der Einsatz von automatisierten Anlagen und Robotern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.