Wolfsberg"Nacht der Musicals" mit erfolgreichsten Produktionen

Gefühlvolle Balladen und kraftvolle Stimmen gibt es am Sonntag bei der „Nacht der Musicals“ im Kuss in Wolfsberg zu hören.

Stars entführen in eine bunte und glitzernde Traumwelt © Veranstalter

In der „Nacht der Musicals“ verschmelzen am Sonntagabend ab 20 Uhr die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musical-Produktionen der Welt zu einem vielseitigen Bühnenfeuerwerk. Zu hören und bestaunen gibt in einer zweieinhalbstündigen Show die besten Stücke aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Cats“, „Das Phantom der Oper“, „Aladdin“, „Der König der Löwen“, „Frozen“ und die weltbekannte Hymne „Eye of the Tiger“ aus dem Erfolgsmusical „Rocky“.