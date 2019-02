Facebook

Mit Stand Ende Jänner 2019 waren insgesamt 1987 Lavanttaler arbeitslos gemeldet © Jürgen Fuchs

In keinem anderen Bezirk in Kärnten konnte im Jahresschnitt ein so starker Rückgang bei den Arbeitslosen verzeichnet werden, wie 2018 in Wolfsberg. „Der Arbeitsmarkt hat sich im Vorjahr äußerst positiv entwickelt. Im Jahresdurchschnitt waren 1501 Lavanttaler arbeitslos gemeldet, was einem Rückgang von 14,7 Prozent beziehungsweise 250 Personen gegenüber 2017 bedeutet“, sagt Klaus Leopold, Leiter des AMS Wolfsberg, der vom „besten Wert“ der letzten zehn Jahren spricht. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, so waren im Vorjahr im Schnitt 1808 Lavanttaler arbeitslos. Die Arbeitslosenquote konnte im Jahresdurchschnitt 2018 von 7,7 Prozent auf 6,6 Prozent gesenkt werden. Zum Vergleich: Kärntenweit sank die Arbeitslosenquote im Vorjahr „nur“ um ein Prozent – auf einen Stand von 9,2 Prozent.

