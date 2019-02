Facebook

Die zweitälteste Bäckerei im Lavanttal hat ihren Betrieb geschlossen: Bäckermeister Albin Grani nimmt mit Wehmut Abschied © Bettina Friedl

68 Jahre lang versorgte die Bäckerei Grani, geführt durch Albin Grani, die Lavanttaler mit Semmeln und Brot. Am Montag, den 18. Februar hat die Bäckerei aber geschlossen. „Ich habe bis zum Schluss gekämpft, doch aufgrund der Umsatzrückgänge und aus gesundheitlichen Gründen habe ich beschlossen, meine Bäckerei mit 18. Februar zu schließen“, sagte Grani damals wehmütig zur Kleinen Zeitung. Am Landesgericht Klagenfurt wurde nun das Konkursverfahren über den Bäckereibetrieb eröffnet. Den Passiva in der Höhe von 106.000 Euro stehen Aktiva in der Höhe von 26.000 Euro gegenüber. Betroffen sind fünf Dienstnehmer und rund 15 Gläubiger. Die Gläubigerforderungen können bis zum 26. März über den KSV 1870 angemeldet werden.