Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Sägewerk Cimenti fand am Montag der Spatenstich statt © KK/Gemeinde

In der Vergangenheit war das Sägewerk Cimenti in Lavamünd mehrmals Opfer von zahlreichen Hochwasserfluten. Seit 2008 wird an der Erstellung eines Hochwasserschutzprojektes gearbeitet. Hunderte Stunden an Projektarbeit sowie unzählige Besprechungen später wurde am Montag Nachmittag der Spartenstich gefeiert. Das Gesamtvolumen des Projektes beträgt 1,2 Millionen Euro. „Die Verbauung ist für die Firma, die ein bedeutender Arbeitgeber in unserer Gemeinde ist, besonders wichtig“, stellte Bürgermeister Josef Ruthardt fest.