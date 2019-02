Jubiläum Maschinenring Wolfsberg feiert den 50. Geburtstag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: der Landesgeschäftsführer des Maschinenringes Mario Duschek , Geschäftsführerin Barbara Muchitsch, Obmann Gerald Wutscher sowie Landesgeschäftsführer Johannes Graf © Sandra Zarfl

Man schrieb das Jahr 1969. Eine Runde von Männern traf sich im Gartensaal des Hotels Moser in Wolfsberg. Das war die Grundsteinlegung des Maschinenrings im Bezirk. „Damals sind 26 Mitglieder beigetreten“, informierte Ernst Vallant, Ehrenobmann und Ökonomierat, bei der Jubiläumsfeier am Samstag. 50 Jahre später ist der Maschinenring Wolfsberg mit 1360 Mitgliedern der größte Ring Kärntens. „Wir können uns österreichweit zu den zehn größten Maschinenringen zählen. 81 Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in der Region sind Mitglieder“, informierte Barbara Muchitsch, die seit 2010 die Geschicke des Maschinenrings leitet. Doch die Anfänge waren alles andere als leicht. „Wir sind wie Wanderprediger von Reichenfels bis Lavamünd gepilgert, um bäuerliche Berufskollegen von den Vorteilen zu überzeugen“, so Vallant, der 43 Jahre lang für den Verein mitverantwortlich zeichnete. Dies war nicht immer einfach. „Wir wurden belächelt und als Spinner bezeichnet. Damals galt nämlich ein vollmechanisierter Familienbetrieb als Zukunftsziel“, berichtete Vallant weiter.