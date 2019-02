Facebook

Die verzweifelte Frau setzte einen Notruf ab. © (c) Fuchs Juergen

Eine 32-jährige Angestellte aus Niederösterreich unternahm am Samstag mit ihrem Golden Retriever eine Wanderung von einem Alpengasthaus in der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg. Sie ging zu dem Fluder Wasserfall. Die Wanderung dauert ungefähr 45 Minuten. Beim Rückmarsch geriet die Frau vom markierten Wanderweg ab. Bei der Suche nach dem markierten Weg geriet sie, noch immer in der Nähe des Wasserfalles, in steiles vereistes Gelände. Dort hatten sowohl sie als auch ihr Hund Schwierigkeiten weiterzukommen. Aus diesem Grund setzte die 32-Jährige dann einen Notruf ab. Dabei konnte sie auch ihre Koordinaten übermitteln.