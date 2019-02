Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Peter Just

Wie die Polizei erst am Samstag bekannt gab, hat sich bereits am Donnerstag in der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, ein Zwischenfall mit einem Hund ereignet. Gegen 15.40 Uhr spielte ein Siebenjähriger im Garten mit dem Hund seines Großvaters. Aus bisher unbekannter Ursache biss der neunjährige Münsterländerrüde plötzlich den Buben in das rechte Knie und in die linke Wange.

Der Vater des Siebenjährigen wurde durch das Schreien seines Sohnes auf den Vorfall aufmerksam und konnte den Hund von seinem Kind wegziehen. Daraufhin wurde er ebenfalls von dem Hund gebissen - in die rechte Hand. Vater und Sohn wurden in das LKH Wolfsberg eingeliefert, wobei der 32-Jährige ambulant behandelt wurde. Der Siebenjährige musste operiert werden und wurde stationär bis Samstag im LKH Wolfsberg aufgenommen.