Sonne und fast wolkenlose Bedingungen: Über 20 Grad wird es am Freitag in Unterkärnten haben.

© Jürgen Fuchs

Viel Sonne und warme Temperaturen bringt der Freitag in Unterkärnten. Das Hoch "Ophelia" bringt vorerst noch trockene und milde Frühlingsluft. das Hoch beginnt nur allmählich zu schwächeln. Der Sonnenschein überwiegt ganz klar das Himmelsbild. Vorübergehend stellen sich vielerorts fast wolkenlose Bedingungen ein. Am Nachmittag tauchen dann vom nördlichen Bergland her wieder vermehrt Wolken auf. Die Neigung für Schauer ist aber gering. Zumeist endet der Tag gänzlich trocken.