Ein Zwischenhoch sorgt am Dienstag in Unterkärnten für wärmeres Wetter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Ralf Hirschberger

Ein Zwischenhoch mit dem Namen Maxine zeichnet für unser Wetter verantwortlich. Nach einer kalten Nacht wird es tagsüber wärmer und es scheint die meiste Zeit die Sonne. Achtung: In der Früh drohen örtlich frostige Temperaturen. Am kältesten ist es in der früh wahrscheinlich im Oberen Lavanttal. Dabei sinkt die Temperatur am Boden stellenweise auf Werte um -1 Grad.