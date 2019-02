Facebook

© Fuchs Jürgen

Das Hochdruckgebiet Frauke ist abgezogen und aus dem Norden macht sich nun eine Störung bemerkbar. "Das wunderbare Vorfrühlingswetter endet genau mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn", prophezeit Werner Troger (Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts). In der Meteorologie wird nämlich eine etwas andere Jahreszeitenrechnung verwendet: Der Frühling beginnt demnach bereits am 1. März 2019. Das kalendarische Frühjahr beginnt erst am 20. März 2019 um 22:58 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der März startet also nicht mehr so schön. Die Bewölkung nimmt zu und es kühlt leicht ab. Die Sonne scheint nur mehr zwischendurch. Mit Tageshöchsttemperaturen von rund 14 Grad beispielsweise in Griffen bleibt es trotz Abkühlung zu mild für die Jahreszeit.