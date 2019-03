Bis zu 13 Grad sind am Donnerstag in Unterkärnten zu erwarten.

© APA/BARBARA GINDL

Einen Mix aus Sonne und Wolken wird es am Donnerstag in Unterkärnten geben, wobei die Temperaturen oft schon deutlich über 10 Grad ansteigen werden. Wir liegen im Randbereich eines Hochs mit Zentrum bei den Britischen Inseln in einer nördlichen Luftströmung. Die Wolkenfelder sind aber völlig harmlos und können dem freundlichen Eindruck nur wenig anhaben. Es steht somit ein Tag ins Haus, der sich für viele Aktivitäten im Freien gut eignet. "Skifahren ist durchaus ratsam", macht der Wetterfachmann Werner Troger noch einmal Lust auf Wintersport.