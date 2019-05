Facebook

Derzeit herrscht über weiten Teilen des Nordatlantiks Tiefdrucktätigkeit, die fallweise auch zu uns übergreift. Zwischenhochs sind aber auch dabei, wie beispielsweise eben am Freitag. Der Luftdruck steigt und die Luftfeuchtigkeit geht gleichzeitig zurück. Als unmittelbare Folge kann sich die Sonne während des Tages gut in Szene setzen. Meist bleibt es trocken. Man kann alles im Freien unternehmen. "Hundertprozentig stabil ist das Freizeitwetter aber nicht", erwähnt Werner Troger (Meteorologe) so ganz nebenbei. Am Nachmittag entstehen nämlich vermehrt Quellwolken, aber nur über dem Bergland können sich daraus einzelne kurze Regenschauer bilden. Spürbare Erwärmung auf Höchstwerte nahe 20 Grad etwa im Raum Wolfsberg.