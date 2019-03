Tagsüber wird es in Unterkärnten zunehmend sonnig. Nachmittags wird es recht mild. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 19 Grad.

Die Temperaturen steigen langsam wieder, vor allem am Nachmittag © Thaut Images/stock.adobe.com

Ein Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer dehnt sich am Samstag weiter nach Norden hin aus und gewinnt somit auch bei uns im Land mehr an Einfluss auf das Wetter. Zunächst gibt es aber auch noch einige dickere Restwolkenfelder oder auch ein paar dichte Nebelbänke. Tagsüber setzt sich dann zeitweise die Sonne besser durch und der Tag wird deshalb insgesamt recht freundlich sein. In größeren Höhen ziehen aber auch weiterhin Wolkenfelder durch und schwächen somit den Sonnenschein tagsüber auch einmal stärker.